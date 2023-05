Alken wil aansluiten bij politiezone Limburg Regio Hoofdstad

De voorbije maanden waren er ook al aftastende gesprekken over een grote fusie in Zuid-Limburg, maar daarover werd geen akkoord bereikt. "Dat was op vraag van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken", bevestigt de burgemeester van Borgloon. "We werken nu ook al samen met die zone. Maar er is geen witte rook over een eventuele fusie. Wat Borgloon betreft is dat idee niet van de baan."