Beverburcht maakt werken aan hoogspanningsmast in Geel knap lastig: "Kost meer tijd en geld, maar alles voor de natuur"

"De werken aan de hoogspanningsmast in Geel waren een huzarenstukje", legt Simon November van Elia uit. "De mast staat in natuurgebied aan de Kemeldijk. Het is daar sowieso al vrij drassig, maar we stelden snel vast dat het water echt op het terrein blijft staan. Het vloeit niet af richting het kanaal. De oorzaak bleken bevers te zijn, maar dat is een beschermde diersoort. We hebben dat beestje dan ook rustig zijn werk laten doen en hebben ons aangepast."

De medewerkers van Elia moesten de nodige creativiteit aan de dag leggen om op een vlotte manier tot bij de mast te kunnen raken. Dit keer zouden stalen rijplaten alleen niet volstaan. Er moest ook hier en daar beplanting worden gekapt. "We hebben grote zakken met zand rond onze mast gezet en daarop een platform gebouwd. Op die manier konden we aan onze mast werken en kunnen we nu alles opruimen en het terrein achterlaten zoals het was. Dat heeft meer tijd, geld en moeite gekost, maar alles voor de natuur", vertelt de woordvoerder van Elia.