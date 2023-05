Bom gevonden tijdens graafwerken op strand van Oostduinkerke: strand en zeedijk afgesloten

"De werken zijn meteen stil gelegd en DOVO is verwittigd. De bom moet nog onderzocht worden om te kijken hoe schadelijk ze is, uit welke periode ze dateert en of ze ter plaatse tot ontploffing kan gebracht worden. Om geen enkel risico te nemen werd het strand en de Zeedijk van Oostduinkerke afgesloten." De politie is ter plaatse om te controleren of iedereen de perimeter respecteert. "Wanneer het strand opnieuw wordt vrijgegeven is nog niet duidelijk, maar dat zal waarschijnlijk pas in de namiddag zijn."