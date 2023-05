Brussel deelde vorig jaar voor bijna 7 miljoen euro aan LEZ-boetes uit

Het Brussels Gewest heeft in 2022 bijna 20.000 boetes uitgeschreven aan bestuurders van wie het voertuig niet meer in de lage-emissiezone mag. Dat heeft Brussel in totaal 6,7 miljoen euro opgeleverd. Het aantal boetes is met zestien procent gestegen in vergelijking met het jaar voordien. "Dat is niet verrassend", reageert minister van Leefmilieu, Alain Maron (Ecolo).