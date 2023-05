Burgemeesters Linter en Zoutleeuw willen af van belasting op taxibedrijven

"Jaarlijks moeten taxibedrijven een bedrag betalen dat geïndexeerd wordt, voor 2022 is dat 418,91 euro per voertuig. Voor een taxibedrijf met zeven à acht wagens is dat een enorm bedrag", vertelt burgemeester Marc Wijnants van Linter (CD&V). Hij heeft samen met burgemeester Guy Dumst van Zoutleeuw een brief geschreven naar de Vlaamse Regering. "Wij worden als gemeente verplicht om die belasting te innen. We willen dat gemeenten daarin vrij gelaten worden."