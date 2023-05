Wie kent een van deze 22 vrouwen: internationale campagne moet naam geven aan gevonden lichamen

"Sommigen zijn al in de jaren 90 gevonden, maar een aantal ook veel recenter: 2009, 2019, …", zegt An Berger van de federale politie. "Na al die tijd hebben we nog altijd geen identiteit op die vrouwen kunnen plakken. De bedoeling van deze internationale campagne is om verder dan onze eigen landen te kijken. Misschien zijn daar mensen die deze vrouwen een naam kunnen geven." Van veel vrouwen is ook DNA beschikbaar zodat hun identiteit eventueel via vergelijking kan worden vastgesteld.