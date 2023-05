Palestijnse militanten vuren "meer dan 270 raketten" af als vergelding op Israëlische luchtaanvallen

Het is opnieuw erg onrustig in Israël en Palestina. De Israëlische luchtmacht vuurde voor de tweede dag op rij verschillende raketten af op doelen van de Islamitische Jihad in Gaza. Palestijnse militanten reageerden op hun beurt met een raketaanval. Militanten in de Gazastrook zouden 270 raketten afgevuurd hebben op Israël, of dat beweert het Israëlische leger althans. Verschillende andere bronnen spreken van minstens 60 raketten.