Een 'iedereen welkom' muur en een zitbank met zonnepaneel: Genkse jongeren komen met aanbevelingen om stad beter te maken 

"We willen ook een 'iedereen welkom' muur in Genk", vult Shantie Banken (11) aan. "Daarop zal het woord 'welkom' in alle talen staan die in onze stad gesproken worden. We willen daarmee iedereen welkom heten." Maar wat de jongeren ook erg belangrijk vonden, is het aanpakken van zwerfvuil in Genk. Daarom bevelen ze zogenaamde 'slimme vuilnisbakken' aan. "We willen sowieso meer vuilnisbakken in Genk, maar onze slimme vuilnisbakken zouden geplaatst worden op plaatsen waar veel mensen komen", zegt Ilias El Harrazi (11). De vuilnisbakken tellen wanneer er vuilnis in gegooid wordt.