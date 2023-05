Binnenkort ook in België? Google rolt AI-chatrobot Bard, de concurrent van ChatGPT, uit in 180 landen

Bard, de AI-chatrobot van Google, was al uitgerold in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf schrapt nu de wachtlijst en rolt de dienst uit in ruim 180 landen. Dat maakte het zelf bekend op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O.

In een blogpost van het bedrijf staat niet in welke landen de AI toegankelijk is, al zouden er binnenkort nog meer landen moeten volgen. Op de website staat momenteel dat de technologie in ons land nog niet wordt ondersteund.