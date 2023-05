Goudkopleeuwaapje geboren in ZOO Planckendael: "Belangrijk, want bedreigde diersoort"

Dierenpark ZOO Planckendael in Muizen verwelkomt een nieuw goudkopleeuwaapje. Moeder Matty beviel op 1 mei van één jong en dat is best opvallend. "Over het algemeen bevallen goudkopleeuwapen van een tweeling", legt verzorger Daan uit. "Het is uitzonderlijk dat er maar één jong geboren wordt, maar we zijn heel blij. Moeder Matty laat haar jong goed drinken en broer Xanto en zus Xanti zullen zich er mee over ontfermen. Het jong zal zich dus niet vervelen. Pablo is een helikopterouder. Hij is heel beschermend en houdt zijn kroost nauwlettend in het oog."