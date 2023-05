Forse verbetering grondwaterstanden door natte lente: "We staan er een stuk beter voor dan vorig jaar"

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert voorzichtig positief. "We staan er veel beter voor dan vorig jaar, maar we weten hoe precair de situatie rond water is in Vlaanderen."

"Het is belangrijk dat we verder ruimte blijven maken voor water, zodat de regen die nu valt niet gewoon wegloopt in rioleringen, maar dat we dat kunnen opvangen voor komende periodes van droogte. Daarvoor moeten we blijven werken aan vernatting, buffering en infiltratie, door bijvoorbeeld herstellen van natte natuur, veen- en valleigebieden en het creëren van bufferbekkens", aldus Demir.