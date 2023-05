Heftruckspecialist TVH in Waregem verkozen tot Sportbedrijf van het jaar

Maandagavond kreeg TVH uit Waregem, dat onderdelen verdeelt voor machines als heftrucks of verreikers, te horen dat het als eerste bedrijf ooit de award "Sportbedrijf van het jaar" in ontvangst mocht nemen. Het bedrijf won vorig jaar al het label "Sportbedrijf 2022", maar was toen niet het enige. "Alle bedrijven die dat label kregen, mochten ook meedoen aan de award van Sportbedrijf van het jaar. We moesten daarbij opsommen wat we allemaal doen om sport en beweging op het werk aan te moedigen", vertelt Isabelle Van De Voorde.

TVH slaagde er in om het hoogst te scoren op de zeven criteria die Sport Vlaanderen vooropstelde om de award te winnen. Het won in de categorie "profit met meer dan 250 werknemers".



"We hebben de overwinning voor een groot deel te danken aan ons gezondheidsbeleid Nudge", legt Van De Voorde uit. "We hebben dit jaar een aantal minder sportieve collega’s zes maanden lang begeleid om deel te nemen aan een triatlon. Maar het gaat ook over meer laagdrempelige initiatieven zoals pingpong en yogalessen op het werk."