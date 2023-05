Bijna helft van gecontroleerde bromfietsen in Mol is opgedreven

Op dinsdag 9 mei heeft de lokale politie 30 brommers gecontroleerd in de omgeving van het centrum van Mol. 14 daarvan zijn ingehouden voor 30 dagen, omdat ze te snel konden rijden. 8 ervan zelfs 60 kilometer per uur of meer. Van een bromfiets was de inschrijving niet in orde. De geschrapte nummerplaat werd teruggestuurd naar DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen.