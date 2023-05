Rope skippers uit Deinze zoeken 27.000 euro: "We willen dat iedereen meekan naar het WK in Colorado"

In juli zakken een paar Belgische teams af naar Colorado Springs in de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap rope skipping. Eén daarvan is Sportac89 uit Deinze. Het team bestaat uit zes meisjes van 12 tot 14 jaar en hun drie trainers.

Het ticket naar de VS verzilverde het team in april op het Belgisch kampioenschap in Zwijnaarde. "Ik ben enorm trots op onze meisjes. De selectie voor het WK is enorme een verrassing", zegt coach Melanie. "Ze hebben de afgelopen tijd heel sterke prestaties geleverd. De wedstrijd in Colorado is de kers op de taart."