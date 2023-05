Zware hinder voor treinverkeer tussen Antwerpen, Limburg en de Kempen door lichaam naast sporen

Het lichaam werd gevonden op een belangrijk knooppunt voor het treinverkeer. "Verschillende spoorlijnen komen daar samen. Mensen uit de provincie Limburg en de regio Kempen die van of naar Antwerpen moeten, mogen heel wat hinder verwachten. Er worden vervangbussen voorzien in samenwerking met De Lijn, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als rechtstreeks treinverkeer", zegt Baeken.

De woordvoerder van Infrabel voorspelt dat er tijdens de hele ochtendspits veel hinder zal zijn in de regio. "Uit ervaring weten we dat het treinverkeer gemiddeld tussen de drie en vijf uur kan stilliggen omwille van het onderzoek dat moet gevoerd worden. Dat betekent dat je de hele ochtend in een groot stuk van de Kempen en Limburg geen treinverkeer zal hebben van en naar Antwerpen."