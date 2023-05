Honden stelen de show met kleurrijke outfits op catwalk in Knokke-Heist

Voor het tweede jaar op een rij besliste de 22-jarige Inès Goulaf uit Knokke-Heist een modeshow te organiseren voor honden. Zelf is ze eigenaar van het merk Marely and Me en opende ze een winkel met hondenkleding en -accesoires. Om haar nieuwe collectie onder de aandacht te brengen, nodigde ze twintig honden uit op de catwalk op het Lichttorenplein in Knokke-Heist.