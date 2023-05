VRT NWS-journalisten Inge Vrancken en Rudi Vranckx genomineerd voor prijs beste onderzoeksjournalistiek

Vrancken en Vranckx zijn nu genomineerd voor De Loep 2022, de Vlaams-Nederlandse prijs voor onderzoeksjournalistiek. Ze zijn de enige Vlaamse genomineerden in de lijst. Ook het Nederlandse onlineprogramma BOOS, dat vorig jaar het schandaal bij de populaire zangwedstrijd "The voice of Holland" blootlegde, is genomineerd.

Van de 142 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de aanmoedigingsprijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 juni, op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek.