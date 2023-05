Inwoners Grimbergen niet opgezet met komst van asielcentrum in voormalig rustoord Ascot

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor (CD&V) overweegt om een asielcentrum te openen in Grimbergen. Dat raakte eind april bekend na een tweet van Kamerlid Theo Francken (N-VA). Het asielcentrum zou komen in het voormalige woonzorgcentrum Ascot in Strombeek-Bever, Grimbergen. Het oude woonzorgcentrum ligt in een park omgeven door appartementen met een gemeenschappelijke tuin. Volgens het gemeentebestuur van Grimbergen is het daarom juridisch niet haalbaar om er een asielcentrum te vestigen, al denkt staatssecretaris De Moor dat daar wel een mouw aan te passen is.