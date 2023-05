Jeugdverenigingen Lochristi stoppen met hun Tour-De-Lo na alcoholverbod gemeentebestuur

Eerst was er nog wel begrip voor de houding van het gemeentebestuur dat alcohol en verkeer niet samengaan. Maar toen ook voor een alternatieve sneukeltocht een zerotolerantie op alcohol werd afgekondigd, was de maat vol voor de jeugdraad.

Voorzitter Merlijn Vercaemer: "We hebben alternatieven voorgesteld zoals een tractorenstoet, een sneukeltoer of een zeepkistenrace. Vooral de sneukeltoer vonden we zelf een leuk idee. We hebben dat verder uitgewerkt en hadden maar één stop voorzien waarop een alcoholconsumptie mogelijk was, maar ook met non-alcoholische alternatieven. Maar ook dat idee vond geen genade in de ogen van de politie en de gemeente. Ze bleven bij een absoluut alcoholverbod. Daarop hebben we besloten om niets meer te organiseren."