Judoclub uit Niel plant groot eerbetoon voor Matthias Casse na zilveren medaille

"We hadden al een tijdje beslist dat er een fandag zou komen, maar na deze zoveelste medaille vinden we het niet meer dan logisch dat we er ook een eerbetoon aan koppelen", zegt Cools. "We willen Matthias op dat moment bedanken, want voor onze jeugd is hij een voorbeeld en een grote motivatie om zelf ook aan judo te doen."

De fandag met bijhorende huldiging zal plaatsvinden op zondag 21 mei. "We verwachten al zeker 160 aanwezigen, maar dat kunnen er een pak meer zijn", hoopt Cools.