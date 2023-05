Karol (13) heeft autisme en volgt pianoles in Genk: “Ik hou vooral van Grieg en Wagner”

Karol vindt pianospelen niet zo moeilijk. “Ik heb dat geleerd met mijn twee handen”, zegt hij trots. Voor juf Miet maakt het niet uit of een leerling een beperking heeft of niet. “Ik denk dat sowieso elke leerling een eigen aanpak nodig heeft. Karol is daar geen uitzondering op”, aldus de pianolerares. Karol is een grote fan van Grieg en Wagner en speelt zonder verpinken fragmenten van zijn lievelingscomponist. “Hij speelt iets en kent dat direct van buiten. Het is makkelijker voor hem om zonder partituur te spelen, omdat dat al in zijn hoofd zit”, vertelt Miet Rabijns.