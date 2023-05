Kortrijk wil Aziatische hoornaar bestrijden door ze te lokken met geuren en voeding

De stad Kortrijk heeft in samenwerking met Vespa-Watch een proefveld opgesteld aan de Heulebeek om Aziatische hoornaars te lokken. Het proefveld bestaat uit twee opstellingen. "Eerst hebben we verschillende potjes met allerlei geuren. Daarnaast testen we ook andere materialen, want je hebt ook hoornaars die op zoek gaan naar voedsel voor de larven. Zij zoeken vooral eiwitten. Daarom zetten we ook potjes met bijvoorbeeld kattenvoer en garnalen”, zegt Dominique Soete, vrijwilliger bij Vespa-Watch.

Op die manier wil de stad een beter beeld vormen van wat de hoornaar aantrekt. "Zo kunnen we vaststellen welke producten wel en niet werken om de hoornaars te vangen, want ook in onze stad zien we het aantal Aziatische hoornaars stijgen", vertelt schepen van Milieu Bert Herrewyn (Vooruit). De Aziatische hoornaar vormt vooral een bedreiging voor de bijen en vermenigvuldigt zich snel. In Kortrijk werden zo'n acht nesten verdelgd, vorig jaar waren dat er al 34.