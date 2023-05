Leraar secundair onderwijs op lijst van knelpuntberoepen: voor alle vakken moeilijk leerkrachten te vinden

"Ouders zijn hier heel erg bezorgd over", zegt Hannelore Lambrechts van ouderenkoepel KOOGO. "Enerzijds over wat leerlingen al dan niet kunnen bijleren. Want als je geen vakleerkracht hebt, kan je het vak natuurlijk moeilijk leren."

"Anderzijds maken ouders zich sterk zorgen over de continuïteit van de lessen. Scholen proberen heel erg hun best te doen om het tekort op te vangen en zo goed mogelijk de lestijden in te vullen. Toch zie je dat er soms opvang voorzien wordt door een secretariaatsmedewerker bijvoorbeeld."