Leopoldlaan (N9) in Eeklo opnieuw open voor verkeer: nieuw wegdek en veiliger voor fietsers

Fietsers en voetgangers kunnen ook oversteken met een tussenstop op de middenberm, wat veiliger is dan de weg in één keer te moeten oversteken. Daarnaast zijn de vele inritten van de handelszaken gebundeld en de snelheid langs de baan is verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Een rijweg in asfalt in plaats van oude betonnen platen moet voor minder geluidshinder zorgen voor omwonenden.