Leuven stelt groene speelplaatsen van scholen open voor publiek

Acht van die speelplaatsen worden nu ook op woensdagnamiddag en in het weekend opengesteld om er te gaan spelen. “We breiden de ‘speeltijd’ uit na de schooluren en zo kunnen ook gezinnen uit de buurt vanaf nu genieten van al dat speelgroen”, stelt schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Het is een win voor de scholen die een eigentijdse speelplaats krijgen en een win voor de buurt die er nieuwe speelruimte bij krijgt. Het zijn mooie voorbeelden van optimaal gebruik van financiële middelen en van de schaarse (speel)ruimte in de stad.”

Onder meer Basisschool Hertog Karel in Wilsele, De Grasmus in Leuven en vrije basisschool Ter Bank in Heverlee worden opengesteld. Enkele andere scholen zijn gestart met het traject van openstelling, zoals het Redingenhof en Vrije Basisschool Ter Bank vestiging Egenhovenweg.