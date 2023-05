Leuven wil kasteelpark de Bunswyck kopen: “Zou aanwinst zijn voor stad en alle bezoekers”

Het kasteelpark de Bunswyck ligt op de Tiensesteenweg vlakbij de stad Leuven op de groene flank van de Predikherenberg. Het park werd in het interbellum aangelegd en heeft een grote erfgoedwaarde. Momenteel is het park nog in privéhanden, maar daar wil de stad verandering in brengen door het aan te kopen.

“Het park zou een unieke aanwinst zijn voor de stad en al haar bezoekers”, laat de stad weten. De aankoop van het park moet wel nog voorgelegd worden op de gemeenteraad, dat zal gebeuren op maandag 22 mei.