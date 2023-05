Schrijver en tekenaar Gommaar Timmermans (92) overleden, bekend van onder meer "De nieuwe ark" en "Jonas in de wonderwinkel"

In de jaren 70 ging Gommaar Timmermans ook strips maken voor een meer volwassen publiek voor onder andere Knack en Avenue. Een bekend voorbeeld uit die periode is de strip "De nieuwe ark". Van zijn eigen stripreeks "Jonas in de wonderwinkel" kwam er toen zelfs een animatiereeks op de BRT-televisie. In de jaren 70 en 80 was Timmermans ook vaste columnist en illustrator bij Knack.

"Een paar jaar geleden is er nog een bloemlezing geweest voor Timmermans", weet Horsten. "En dat was eigenlijk de laatste grote publicatie waar hij aan meegewerkt. Maar hij heeft een kleine groep van vaste fans die zijn werk blijven meenemen." Hoe Timmermans is overleden, is niet duidelijk. Wel was bekend dat hij al een tijdje ziek was.