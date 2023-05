Kritiek op Canon van Vlaanderen: "Selectieve blindheid voor geschiedenis van Limburg"

De canon van Vlaanderen werd dinsdag voorgesteld in Genk. De lijst geeft een overzicht van 60 namen, begrippen en plaatsen die Vlaanderen hebben vormgegeven. Maar niet iedereen is even tevreden over de onderwerpen die geselecteerd werden voor het overzicht: vooral de afwezigheid van bepaalde verhalen, doet kritiek opwaaien. Ook het verhaal van Limburg komt te weinig voor in de nieuwe canon, vindt Rombout Nijssen, Rijksarchivaris in Hasselt. "Een veelvoorkomend zeer voor Limburgse geschiedkundigen", zegt hij.