Luchtkwaliteit in Brugge afgelopen 20 jaar serieus verbeterd: tot 30 procent minder fijn stof in de lucht

De luchtkwaliteit in Brugge is de afgelopen twintig jaar serieus verbeterd. Dat blijkt uit het eerste luchtkwaliteitsrapport van de stad. Daarin staat hoeveel fijn stof, stikstofdioxide, zwarte koolstof en ozon er in Brugge in de lucht hangt. Het rapport is gebaseerd op metingen die gedaan werden met vaste en mobiele meettoestellen in Brugge, gecombineerd met gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“Het resultaat is bemoedigend, de conclusie is over de hele lijn positief. Zo is het fijn stof over die periode met ongeveer met 30 procent gedaald”, zegt Minou Esquenet (CD&V), schepen van Milieubeleid. “De daling valt bijzonder op aan de drukke verkeerswegen, maar het kan altijd beter.”