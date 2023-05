Brakel verzamelt schapenwol: "Witte wol gratis, gekleurde wol betalen per kilogram"

Om witte wol af te geven, betalen de eigenaars niets. Per kilogram bruine of gekleurde wol, betaalt de eigenaar 10 cent. "Dat is nog goedkoper dan het in zakken te moeten steken", reageert Vanderstuyf, die zelf schapen heeft. "Het verschil in prijs ligt in de verwerking. Aan die witte wol moeten ze niet veel doen. Maar de bruine wol is moeilijker om te kleuren. Dat bruin krijgen ze er niet uit. Dus dat is een groot verschil van prijs in de verwerking."

Scheerwol wordt niet meer in ons land verwerkt. "Jammer", vindt Vanderstuyf. "Dat is toch een stukje erfgoed dat verdwijnt. Wol wordt nu samengeperst tot grote blokken en naar China gebracht."