Musk wil dat je binnenkort ook kunt audio- en videobellen via Twitter

Via Facebook en Instagram kan het al, maar binnenkort ook via Twitter: audio- en videobellen tussen gebruikers onderling. "Binnenkort zullen audio- en videochats toegevoegd worden, vanaf je account naar gelijk welke andere gebruiker van dit platform, zodat je kunt praten met mensen in de hele wereld te praten zonder dat je hen je telefoonnummer moet geven", kondigt Elon Musk aan in een tweet.