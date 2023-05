Kan neusspray je beschermen tegen virussen? Nieuwe studie klinkt veelbelovend

Hoeveel sprays kunnen er worden gemaakt uit convalescent plasma, aangenomen dat de verdere fases van de studie positief verlopen? Als iemand een halve liter plasma doneert, zouden er 50-tal sprays kunnen worden gemaakt die dan enkele dagen of zelfs weken kunnen meegaan.

Het Rode Kruis maakte een berekening op basis van het aantal beschikbare donoren. Hendrik Feys geeft concreet voorbeeld: "Als we over zulke neussprays hadden beschikt bij het begin van de coronapandemie, dan hadden we na de eerste coronagolf voldoende sprays kunnen maken om alle kwetsbare mensen en de mensen in de eerstelijnsgezondheidzorg voor het virus te behoeden." En dan had de bevolking niet moeten wachten tot het eerste vaccin er was.

Ander voordeel van dit systeem is dat derdewereldlanden niet op (dure) vaccins moeten wachten, omdat er ook daar plasma kan worden afgenomen binnen de huidige infrastructuur, wat alles goedkoper en toegankelijker maakt. Tegelijk zouden we met deze techniek ook telkens mee zijn met mogelijke mutaties of nieuwe virusstammen. Voorlopig blijft het allemaal nog toekomstmuziek, want het hele onderzoeksproces heeft wellicht nog wel enkele jaren te gaan.