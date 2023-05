Nieuwe ambulancewagen botst in Beveren tegen bestelwagen, drie inzittenden raakten gewond

De nieuwe ambulancewagen is pas sinds gisteren in gebruik. Het medisch team kwam terug van een oproep in Beveren en reed met een patiënt naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. Op de Gentseweg in Beveren moest de PIT plots uitwijken voor een bestelwagen. De bestelwagen werd in flank geraakt en de ambulance kwam in een beek terecht

In de PIT zaten behalve de patiënt ook nog een ambulancier en verpleegkundige, die allebei gewond raakten. De ambulancier zat achter het stuur en liep een rugletsel op. Ze werden alle drie afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd.