Nog meer dan 5.500 vermisten na overstromingen van vorige week in Congo

In een zelfgemaakt tentje van plastic en wikkeldoek wacht Chantal op hulp. Ze heeft geen voedsel, medicijnen of onderdak. Haar twee kleinkinderen hebben de ramp niet overleefd. De felle regen van vorige donderdag deed rivieren buiten hun oevers treden en modderstromen vernielden honderden huizen in de dorpjes Bushushe en Nyamukubi, op de flanken aan het Kivumeer. Intussen zijn al meer dan 400 lichamen geborgen. De meeste doden worden in massagraven gestopt, omdat er niet genoeg lijkkisten zijn. Ook in het ziekenhuis liggen nog tientallen gewonden.