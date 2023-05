Ook Open VLD schiet nu op PS in zaak rond Bpost: "Sommigen zien de post nog als verlengstuk van hun partij"

En ze is niet de enige in de federale regering die met frustraties zit over de PS. Ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert spreekt in "De ochtend" op Radio 1 zijn vraagtekens uit. "Er zit iets heel diep fout in de cultuur van management van Bpost. De laatste jaren is dat ontaard in een spel van contacten die niet in belang zijn van het bedrijf en van ons allemaal."