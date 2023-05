"Ze zijn gewoon weggevlucht": Poetin roept reservisten op, terwijl toestand aan het front verslechtert

Ook bij de Wagnermilitie, het huurlingenleger van Poetin dat zich ook in de stad verschanst, weerklinkt heel wat onvrede. De leider van de militie, Jevgeni Prigozjin, is niet te spreken over de terreinwinst van de Oekraïeners. "De 72e brigade heeft verdomme 3 vierkante kilometer verloren", sprak hij. "Het heeft mij 500 mannen gekost om die grond te veroveren. Het is een erg strategisch gebied en ze zijn gewoon weggevlucht."

Prigozjin heeft vandaag ook opnieuw uitgehaald naar de Russische wapenleveringen. Volgens Prigozjin ontvangen de troepen aan het front onvoldoende munitie. "We krijgen gewoon niet voldoende kogels", zo sprak hij. "We krijgen slechts 10 procent. We moeten schrapen om toe te komen." Toch beweert de militieleider wel dat zijn troepen nog steeds vooruitgang boeken aan het front.