Geen locatie dus geen festival: deze zomer geen Antwerpen Zingt en Fire Is Gold

Al gaf niet alleen de locatie op Park Spoor Oost de doorslag voor de annulatie van het festival. Ook financieel bleek Fire Is Gold voorlopig nog geen voltreffer te zijn. "De opkomst van vorig jaar goed was, maar niet goed genoeg om break-even te draaien. Daarom hebben we beslist om het concept deze zomer even in de koelkast te steken."

"Het is natuurlijk jammer dat we nu twee festivals moeten annuleren, maar ik begrijp dat de stad ook niet alles kan organiseren", besluit Van der Borght. "We beraden ons nu en bekijken hoe we het festival in 2024 eventueel wel weer kunnen oppikken."