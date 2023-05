Oud-Burgemeester Kortrijk Lieven Lybeer veroordeeld tot zes maanden celstraf en geldboete na gesjoemel

Het gesjoemel kwam voor het eerst aan het licht in 2019 na een audit. Lybeer werkte sinds 1999 als schepen bij CD&V en werd zo’n 10 jaar later waarnemend burgemeester van Kortrijk. Daarna ging hij in 2013 aan de slag als directeur bij de Tieltse Bouwmaatschappij. Bovenop zijn loon zou hij daarbij maandelijks beloond worden met een onkostenvergoeding van 200 euro, maar die beslissing schroefde een toezichthouder van de Vlaamse overheid later terug.

Ondanks de beslissing bleek uit de audit dat Lybeer sinds maart 2015 nog steeds maandelijks een onkostenvergoeding kreeg. "Niet van 200 maar van 300 euro", vertelt de advocaat van de Vlaamse overheid Walter Muls, "nochtans was dat niet voorgelegd in het verslag dat naar de toezichthouder werd gestuurd." Na onderzoek bleek dat Lybeer het verslag waarin de onkostenvergoeding werd toegekend zelf vervalst had.