Na fel protest: Stad Antwerpen probeert openluchtzwembaden in juni toch langer open te houden

Het grote probleem is een tekort aan redders. Volgens Sigrid Spruyt van OutdoorSwimming past het stadsbestuur de Vlaamse regels daarover te strikt toe. "Er is in de wet een afwijking voorzien, maar de meeste steden en gemeenten maken daar geen gebruik van. Privé-zwembaden doen dat wel. Een stad is een veel moeilijker wendbaar schip dan een privé-bedrijf." De schepen van Sport geeft aan dat de stad weinig speling heeft. "We hebben ook afspraken met de vakbonden die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Daarom streven we nog altijd naar het maximum aantal redders dat wordt gevraagd."

Volgens OutdoorSwimming is de stad het slachtoffer van een achterhaalde wetgeving. "Iedereen beseft de hoge nood aan meer zwemwater, maar we gaan er in de grootste stad van Vlaanderen eigenlijk op achteruit. Dat vinden we ontoelaatbaar. Nederland heeft 650 zwemplaatsen, de kust niet meegerekend. Vlaanderen heeft er 32. En dan nog alleen in de zomer en enkel als er redders staan. In Nederland mag je op eigen verantwoordelijkheid overal gaan zwemmen en daar loopt minder fout dan hier." De situatie wordt onhoudbaar, vindt Spruyt. "Zeker wanneer het weer straks omslaat en we opnieuw hittegolven over ons krijgen."