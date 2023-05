400 gratis Beyoncé-tickets voor Brusselse ambtenaren

De tickets zijn niet alleen bestemd voor beleidsmakers in de stad Brussel, ook sportclubs krijgen toegang tot evenementen. “Nu geven we ook tickets gratis weg aan sportclubs in de stad, dus als de Rode Duivels spelen dan richten we ons tot voetbalclubs, maar nu geven we voor het concert van Beyoncé kaartjes weg aan verschillende dansclubs in de stad Brussel.”