Podcast WinWin: Wat moet je doen als je een beschadigd postpakket krijgt?

"Ombudsman Poste", de vroegere Ombudsdienst voor de postsector, krijgt meer en meer klachten over postpakketten die niet goed ingepakt zijn. Ombudsvrouw Katelijne Exelmans: "We bemiddelen vooral in zaken waarbij er discussie is over het feit of een postpakket stevig genoeg ingepakt is. De verzender is verantwoordelijk voor de manier waarop het goed ingepakt is."