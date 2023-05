49 Vlaamse bruggen dringend aan vervanging toe: werken starten vermoedelijk in 2026

Ouderdom en nalatigheid forceren Peeters om een versnelling hoger te schakelen. "Veel van die bruggen en tunnels dateren uit de jaren '60 en '70 en gaan dus al heel wat decennia mee. Omdat er in het verleden te weinig aandacht uitging naar onderhoud, zijn ze dringend toe aan vervanging of renovatie. Deze legislatuur trekken we daarom 1,6 miljard euro uit om tunnels, kaaien en bruggen aan te pakken. Zo kunnen ze hopelijk nog een hele tijd mee." In totaal moeten 1.700 bruggen in Vlaanderen aangepakt worden.