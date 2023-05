Royals op zondag - Wie bleek "Magere Hein" op de kroning? En wie was de vrouw die twee uur het zwaard droeg (op pijnstillers)?

Koning Mathilde heeft er over een periode van drie maanden haar vijfde buitenlandse werkreis op zitten. Ze trok dit jaar al naar Bangladesh (voor de VN), Zuid-Afrika (staatsbezoek met koning Filip, uitgesteld door corona), Egypte (met kroonprinses Elisabeth) en het Verenigd Koninkrijk (kroning).



Deze week was ze drie dagen op pad in Vietnam. De Unicef-missie startte in hoofdstad Hanoi en ging van daaruit naar de regio Lao Cai, in het noordwesten van het land. De koningin polste onder meer naar de onderwijsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in de moeilijkst bereikbare plattelandsgebieden en had aandacht voor de strijd tegen ondervoeding.



Een meegereisde verslaggever vroeg of Mathilde onvermoeibaar is. "Nee nee, de activiteiten - ook in België - stoppen op dit ogenblik niet", reageert de koningin. "Ik blijf een mens, maar ik krijg ook veel energie van die activiteiten."