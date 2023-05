Stad Halle reageert op kritiek om centrum te vernieuwen: "Geen negatieve impact op horeca- en handelszaken"

Volgens burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) is het belangrijk dat de kalmte bewaard blijft en is de kritiek op de plannen wat overroepen. Bovendien worden er volgens hem enkele zaken door elkaar gehaald. "Er wordt gezegd dat er geen parkeerplaatsen meer zullen zijn op het Possozplein en dat de markt er niet meer zal kunnen plaatsvinden. Maar het Possozplein zit niet in het RUP, maar in het masterplan. En aan dat masterplan zijn we nog volop aan het schrijven. Maar het zal nooit de bedoeling zijn om de markt niet meer te laten plaatsvinden op het Possozplein, noch om de handelaars niet meer bereikbaar te maken."

De burgemeester benadrukt ook dat de vernieuwingen gefaseerd zullen gebeuren. "Pas als het nieuwe sportcomplex klaar is, zullen we van het oude sportcomplex een parking maken, een parking die bovendien al jarenlang gevraagd word door de handelaars." Ook de carnavalsorganistor Halattraction moet zich volgens Snoeck geen zorgen maken. "We gaan nooit de doodsteek geven aan carnaval. Mogelijk zal de kermis wel verplaatst worden in de toekomst, maar dit zal steeds in samenspraak met Halactraction gebeuren."