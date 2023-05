Opnieuw slechtvalken geboren in kerk van Peer

Er zijn twee slechtvalken uit hun ei gekomen in de kerktoren van Peer. "De kast voor slechtvalken is door de stad Peer opgehangen enkele jaren geleden", zegt Robert Vandingenen van Natuurpunt. "De eerste jaren was het geen succes, maar sinds vorig jaar wel met 3 jongen. Dit jaar was het even afwachten, maar het is dus opnieuw gelukt. En dat is prachtig om te zien."