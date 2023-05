Soepbar Leuven profiteert van kwakkelweer: “Blij als het regent, dat betekent een goede verkoop”

De lente lijkt maar niet op gang te komen. De temperaturen zijn te laag en er is aanhoudende regen. Die regen is goed voor de planten en ook voor de waterstanden, en nog twee mensen die daarvan profiteren zijn Joke en Tobias van soepbar Soup Away in Leuven. “Ik denk dat veel mensen liever een mooie lente hadden gehad, maar wij mogen met onze zaak niet klagen”, zegt Joke. “De regen en het koudere weer zijn voor ons eigenlijk een cadeau, want mensen blijven soep eten.”

Elke dag biedt de soepbar verschillende soepen aan, afhankelijk van het seizoen. “We houden daar rekening mee, ja. Zo is er nu aspergesoep, soms hebben we ook witloofsoep op het menu staan. En in de winter maken we erwtensoep, champignonsoep of goulash. Maar tomatensoep blijft elke dag onze topper, zeker tomatensoep met balletjes.”