Sparkx opent grootste sportpretpark van Europa in Hasselt: 50 sporten onder een dak

Ongeveer een kwart van de belevingen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. "Ik heb zelf een dubbele beenamputatie en breng de helft van de tijd door in een rolstoel", zegt Hannelore. "Als adviseur heb ik er op gelet dat het hier toegankelijk is voor personen die in een rolstoel zitten of minder goed kunnen stappen. Er is vooral op gelet dat het omkleden, de hoogte van de balie bij het aanmelden, de tafels en de stoelen in het restaurant aangepast zijn op de hoogte van personen in een rolstoel."