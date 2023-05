Gezocht: sociale zwarte kat om mascotte te worden van Volkskundemuseum in Brugge 

"Heb jij weet van een gitzwarte kat die graag onder de mensen is en nog op zoek is naar een thuis? Dan is dat de geschikte mascotte voor het Volkskundemuseum in Brugge", klinkt het bij schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). Omdat het café in het museum "De zwarte kat" heet, leefden er doorheen de jaren al vier zwarte katten met de naam Aristide in het museum.

Nu de vierde Aristide is verdwenen gaat de stad op zoek naar een opvolger. Die opvolger moet volgens de vacature op de site van Musea Brugge in staat zijn tot de volgende taken: "Aaitjes en knuffels ontvangen, dutjes doen in de zon en geregeld controleren of er aandacht te verkrijgen is in het museum. De kat moet ook kleine onderhoudstaken uitvoeren zoals het vangen van muizen en lopen achter vogels."