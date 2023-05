Stripfiguur Kramikske duikt weer op: Leuvense striptekenaar zorgt voor exclusief verzamelalbum

Het nieuwe album "De schrik van het dorp" wordt een 43 pagina's dikke verzameling van gekende en nooit eerder uitgegeven verhalen. Het verzamelalbum wordt een echt collector's item: er zijn maar 150 exemplaren. Het is niet verkrijgbaar in de boekhandel, alleen bij bakkerij De Vierde Generatie in Wilsele en Beauty Center in Heverlee.



Jean-Pol is aangenaam verrast dat de verhalen van zijn Kramikske nog altijd bij veel mensen in de smaak vallen. Op het stripfestival in Knokke-Heist had hij zelfs te weinig albums mee om aan iedereen eentje te kunnen geven. Doorheen zijn carrière tekende Jean-Pol meer dan 700 pagina's van Kramikske. De passie voor het tekenen, zit nog steeds in hem. Hij broedt op een nieuw personage: een Zweed die zich in weg zoekt in "Winkelse" en probeert een brood te bestellen, maar buitenkomt met brood en worsten.