Supporters Sporting Lokeren-Temse niet mee op verplaatsing naar Racing Gent: "Uit protest tegen combiregeling"

In een mededeling op de website van Lokeren-Temse staat te lezen: "Laat hier vooral geen misverstand over bestaan: Lokeren-Temse beschouwt de veiligheid en de sportiviteit rond voetbalwedstrijden als prioriteit nummer één. In het verleden heeft de club trouwens een hoge prijs betaald voor de enkelingen die deze boodschap blijkbaar niet volledig hadden begrepen. Maar veelvuldig en intensief overleg met de supportersvertegenwoordigers hebben ervoor gezorgd dat die boodschap nu door iedereen wordt gedragen. Dit resulteerde in een vlekkeloos seizoen. Onze supporters waren vaak massaal én erg gedisciplineerd aanwezig op de velden van onze collega’s uit tweede nationale. Niet zelden mochten we trouwens felicitaties in ontvangst nemen van de ons ontvangende clubs over de voorbeeldige houding van onze fans."